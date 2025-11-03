FEDERICO COLANINNO DEL TEAM LUNA ROSSA VINCE LA COPPA DEI BRAVI 2025

LECCO – Federico Colaninno, trimmer ventiseienne di Gaeta (Latina), del team di Luna Rossa Prada, ha vinto nel Golfo di Lecco l’edizione 2025 della “Coppa dei Bravi Interlaghi – Trofeo Kong”, regata benefica di tipo match-race promossa dalla Società Canottieri Lecco Vela. Colaninno, con in equipaggio Andrea Ratti, Michele Anzivino e Gian Giacomo Fogazzaro, è stato protagonista assoluto nella due giorni di match disputati su imbarcazioni della classe RS21 messi a dispozione della RS21 Italian Class del presidente Davide Casetti.

Il giovane velista – già protagonista nel 2024 nella Youth America’s Cup di Barcellona vinta con Luna Rossa sugli AC40, e candidato nel 2027 a far parte del team Italiano a Napoli con gli AC75 di America’s Cup – ha centrato ben quattro vittorie con una sola sconfitta patita contro Tommaso Chieffi una delle leggende azzurre della vela (può vantare 29 titoli mondiali e partecipazioni in Coppa America).

E proprio Chieffi (con Antonio Pelizzari, Simone De Capitani e Ilona Mattei), con tre vittorie, si è classificato al secondo posto precedendo il mito brasiliano della vela Torben Grael (con Gennaro Maisto, Luca Selleri e Andrea Amodeo). Colaninno, che al termine della premiazione ha dovuto partire per Cagliari alla volta della base di Luna Rossa insieme ai compagni Maria Vittoria Marchesini e Guido Gallinaro, ha ricevuto il trofeo dalle mani di Marco Bonaiti grande appassionato di vela e presidente di Kong Italy.

La Coppa dei Bravi 2025 è stata caratterizzata da match-race molto combattuti che hanno messo a dura prova gli equipaggi sorteggiati fra coloro che si erano iscritti alla regata devolvendola, su iniziativa degli organizzatori, a favore della Fondazione “Projeto Grael” di Torben Grael che, dal 1998, ha sostenuto oltre 20.000 bambini brasiliani. Neppure il maltempo e la pioggia del secondo giorno di sfide ha però fermato I match che hanno così sfruttato un “ballerino” Tivano, vento da Nord tipico del ramo lecchese del Lario.

Questa la classifica dei dodici timonieri: 1. Fabio Colaninno (4 vittorie); 2. Tommaso Chieffi (3); 3. Torben Grael (3); 4. Paola Amar (3) e Flavio Favini (3); 6. Roberto Spata (2); 7. Mattia Cesana (2); 8. Pier Puthod (2) e Guido Gallinaro (2); 10. Lorenzo Bressani (2); 11. Alessandro Castelli (0); 12. Maria Vittoria Marchesini (0).

Al termine delle sfide sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il trofeo Rose Island alla velista meglio classifica è andato a Ilona Mattei, premio consegnato da Fabio Rosa; Tommaso Chieffi si è invece aggiudicato il trofeo “Nel segno della continuità” messo in palio da Vassena; Il premio eleganza del Museo della Barca Lariana è andato a Michela Donelli al femminile e Marco Frigerio al maschile. Infine l’ambito trofeo “fair play” del Panathlon Club Lecco è andato a Davide Casetti presidente della RS21 Italian Class.

La “Coppa dei Bravi” trofeo Kong si era aperta con una serata, venerdì 31 ottobre, proposta da Canottieri Lecco Vela, Panathlon Club Lecco e Confcommercio Lecco, sul tema: “L’America’s Cup in Italia, una prima volta storica”. Serata deliziata dalle presenza e dalle splendide foto di Carlo Borlenghi con all’attivo ben tredici campagne di Coppa, da “Azzurra” del 1983 a “Luna Rossa” di Barcellona 2024. Borlenghi ha intrattenuto il numeroso pubblico accorso a Palazzo Falck con aneddoti, testimoniando il passaggio dalle barche tradizionali ai catamarani sino alle attuali “barche volanti”.

Seguite anche le testimonianze di timonieri di fama quali Tommaso Chieffi (già nei team di Italia e del Moro di Venezia in Coppa America), Flavio Favini (Mascalzone Latino), Alessandro “Dado” Castelli (ingegnere al servizio in Coppa con Fast 2000), Lorenzo “Rufo” Bressani, Mattia Cesana (campione del Mondo Switch 2025), Roberto Spata, Pierluigi Puthod e il trio di giovani promesse del Team di Luna Rossa Prada giunto a Lecco poche ore prima dalla base di Cagliari e cioè Maria Vittoria Marchesini, Guido Gallinaro e Federico Colonnino. Assente purtroppo per una indisposizione Torben Grael appena sbarcato a Milano dal Brasile. La serata, condotta da Marco Corti, si è chiusa con l’intervento dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

