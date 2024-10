FERALPI-LECCO, IL DERBY DELLE EX SERIE B FINISCE 2-1 PER I LEONI DEL GARDA

SALÒ (BS) – Allo stadio ‘Lino Turina’ va in scena la sfida tra due retrocesse dalla B edizione 2023/24 (rispettivamente penultimi i padroni di casa, ultimi i blucelesti). Ma quello è il passato e oggi conta tirarsi un po’ su in terza serie.

Il mister Francesco Baldini deve rinunciare a parecchi calciatori, affrontando oltretutto la difesa più forte del campionato. Il primo tempo fila via in equilibrio, con una certa prevalenza bluceleste nel finale di frazione.

E allora succede tutto nella ripresa: prima l’1-0 dei padroni di casa dopo soli 4′ grazie a Di Molfetta che sfrutta di tacco l’assist di Pietrelli; replica al 15′ Frigerio di testa, in seguito ad analogo tipo di conclusione di Galeandro su traversone di Ionita.

Ma al 35′ sempre del secondo tempo è Pietrelli a sfruttare un’indecisione del portiere del Lecco Furlan, mettendo dentro il pallone del definitivo 2-1 per i “Leoni del Garda”.

E i blucelesti sprofondano ancora. Già la quarta sconfitta stagionale, troppo per non ragionare immediatamente sulle prospettive del club di via Don Pozzi.

RedSpo

–

FERALPISALÒ-LECCO 2-1

Primo tempo 0-0



FERALPISALÒ (3421): Rinaldi; Rizzo, Pasini, Pilati; Pietrelli (37′ s.t. Cabianca), Brambilla, Hergheligiu, Boci (22′ s.t. Letizia); Cavuoti (29′ s.t. Pellegrini), Di Molfetta (37′ s.t. Musatti); Dubickas 22′ s.t. Maistrello).

A disposizione Lovato, Liverani, Luciani, Motti, Tahiri, Kashari, Sina.

All. Diana

LECCO (4312) Furlan; Lepore, Celjak, Battistini, Beghetto (dal 13′ s.t. Kritta); Frigerio (dal 39′ s.t. Gunduz), Ilari, Ionita (dal 39′ s.t. Galli); Di Gesù (dal 13′ s.t. Tordini); Galeandro (dal 29′ s.t. Mendoza), Sipos.

A disposizione Fall, Dalmasso, Billong, Oliva, Dore, Rocco.

All. Baldini.

MARCATORI Di Molfetta (FS) 4′ s.t., Frigerio (LC) 15′ s.t., Pietrelli (FS) 35′ st.

ARBITRO Castellano di Nichelino (TO)

SPETTATORI circa 1.100, dei quali 267 lecchesi.