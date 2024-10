FERÌ IL CAPOTRENO CON UNA TESTATA, 22ENNE CONDANNATO A 10 MESI

LECCO – Ferì il capotreno con una testata e bloccò la linea ferroviaria tra Lecco e Milano, 22enne condannato a 10 mesi e 10 giorni. Si è concluso il processo nei confronti del giovane senegalese accusato di lesioni, minacce e interruzione di pubblico servizio, per i fatti accaduti il 9 dicembre 2022. Il giovane salì sul treno delle 14:36 in partenza da Lecco senza biglietto e andò in escandescenza anche per il ritardo di circa 40 minuti. Il capotreno tra la stazione di Lecco e quella di Maggianico chiese il biglietto al giovane che rispose di averlo dimenticato. Prese una sanzione di 45,50 euro, oltre al costo del biglietto. La risposta del giovane fu feroce, rifilò una testata al capotreno che dovette trovare rifugio nella stazione di Maggianico per liberarsi dalla furia del 22enne. All’arrivo della Polfer il giovane venne denunciato, mentre il capotreno per la testata riportò una prognosi di 10 giorni. Il treno ripartì con altri 25′ di ritardo.

Oggi, dopo le deposizioni del capotreno, di una testimone e degli agenti della Polfer che sono intervenuti alla stazione di Lecco Maggianico, il Pm Caterina Scarselli ha chiesto 8 mesi e 21 giorni di reclusione per Cheik Niang, 22enne senegalese, domiciliato a Lecco, mentre il giudice Paolo Salvatore ha inflitto la condanna a 10 mesi e 10 giorni di reclusione, una provvisionale di 1000 euro per il capotreno e 1500 euro per Trenord, con un risarcimento che dovrà essere stabilito in sede civile.

A .Pa.