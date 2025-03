MENO TRENI, LA REGIONE: “SOLUZIONE MENO IMPATTANTE PER INTERVENTI”

MILANO – Dal 18 marzo al 21 giugno, RFI effettuerà una serie di lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria tra Monza e Calolziocorte, dove transitano le linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano, S8 Milano-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro. Gli interventi, finalizzati a potenziare l’infrastruttura e migliorare le performance di circolazione, comporteranno variazioni dei tempi di percorrenza. Per garantire la regolarità del servizio durante i lavori, è stata disposta la sospensione temporanea di alcune fermate sulle linee che viaggiano sulla tratta oggetto di lavori.

ANCHE MANDELLO E ARCORE CHIUSE TEMPORANEAMENTE (18 MARZO-24 APRILE)

Nello specifico, dal 18 marzo al 24 aprile, i treni della linea S8 in direzione Lecco fermeranno nelle stazioni di Osnago e Airuno una volta ogni ora anziché ogni mezz’ora; i treni della linea Milano-Tirano in direzione Tirano sospenderanno la fermata di Mandello; quelli della linea Milano-Ponte San Pietro non fermeranno ad Arcore (MB). Dal 27 aprile al 21 giugno gli stessi provvedimenti saranno applicati ai treni in direzione Milano.

“Abbiamo analizzato e verificato con i tecnici di RFI e Trenord – dice l‘assessore regionale Franco Lucente – tutti i possibili scenari e strategie applicabili. La soluzione adottata, illustrata ai rappresentanti dei Comitati dei pendolari lombardi, è sicuramente quella meno impattante per i viaggiatori: la rimodulazione delle fermate nelle stazioni di Airuno e Osnago – e non certo una chiusura totale, come alcuni hanno paventato in questi giorni – è temporanea, come anche quella a Mandello e Arcore. Mantenere il servizio inalterato avrebbe creato ulteriori disagi e disservizi ai pendolari, in quanto proprio per i lavori infrastrutturali in corso, i treni avrebbero accumulato ritardi, con rischi di cancellazioni e soppressioni di corse. In ogni caso, proprio per garantire la mobilità dei viaggiatori, Trenord ha predisposto l’attivazione di servizi sostituivi con autobus, oltre all’indicazione di itinerari alternativi”.

Lucente sottolinea inoltre, che nel periodo considerato il treno S8 24818, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 6.22, fermerà anche ad Airuno “proprio per permettere agli studenti che si recano a Lecco di raggiungere i plessi scolastici e svolgere regolarmente le lezioni”.



“Chiediamo ai cittadini di avere pazienza; gli interventi infrastrutturali sono limitati nel tempo e permetteranno di avere una linea ferroviaria performante e con un servizio moderno ed efficiente” conclude l’assessore regionale.

(LNews)