LECCO – Cominciano oggi i nuovi controlli della velocità a mezzo telelaser TruCam a cura degli agenti della corpo di polizia locale di Lecco, finalizzati a incrementare la sicurezza lungo le strade durante la settimana di Ferragosto. Lo ha stabilito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

A partire da oggi, giovedì 11 agosto, e fino a martedì 16 agosto saranno attenzionati il lungolago, corso Bergamo, viale Valsugana, via della Valsassina e viale Montegrappa. Il limite di velocità sul territorio cittadino è di 50 Km/h (dove non diversamente ed espressamente segnalato).

La pubblicazione delle arterie interessate dalle postazioni mobili di rilevazione è finalizzata a incentivare un rigoroso rispetto dei limiti di velocità, elemento chiave nella prevenzione degli incidenti. Questo servizio viene infatti svolto per tutelare la sicurezza stradale e, così come stabilito dai provvedimenti del Ministro dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno in materiale, le stazioni di controllo della velocità sono anche segnalate in loco, in maniera visibile e a una distanza adeguata dal punto di rilevazione.