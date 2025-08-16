FERRAGOSTO DI PAURA A BELLANO: DONNA SALVATA ALLA FOCE DEL PIOVERNA

BELLANO – Nel primo pomeriggio di Ferragosto, alla foce del torrente Pioverna a Bellano, una donna ha rischiato di annegare. A salvarla sono stati gli operatori del soccorso dell’Acsn, Associazione cinofila salvataggio nautico, insieme al bagnino Gerardo Cavadini e al suo cane Angus, un Terranova di 4 anni. Avevano appena terminato il turno mattutino presso il lido di Bellano quando, intorno alle 14:10, un uomo li ha allertati agitato per una situazione di emergenza in acqua.

Gerardo spiega che, appena si sono tuffati, hanno trovato un giovane inglese che stava cercando di portare in salvo una donna che era entrata in difficoltà e chiedeva aiuto perché non riusciva più a tenersi a galla. Il ragazzo si era immerso per aiutarla, ma anche lui rischiava di non farcela; tuttavia, con grande sforzo, è riuscito a rientrare da solo a riva, esausto.

La donna, di origine sudamericana, era immobilizzata probabilmente a causa delle forti correnti presenti in quella zona. Gerardo e il suo cane Angus sono intervenuti seguendo un percorso che evitasse le correnti più pericolose, riuscendo a riportarla sulla spiaggia sana e salva.

I due giovani non si conoscevano e stavano trascorrendo Ferragosto con amici e famiglia sulla spiaggia. Il ragazzo inglese, non consapevole della pericolosità della corrente alla foce del Pioverna, ha tentato di prestare aiuto. L’intervento tempestivo del team dell’Acsn si è rivelato decisivo per salvare la donna, che ha riportato solamente un grande spavento.

La foce del torrente Pioverna è nota per la sua pericolosità, sia a causa delle correnti che per i dislivelli del fondale, e necessita quindi di particolare attenzione da parte di chi si avventura in acqua.

RedCro