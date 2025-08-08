FERRAGOSTO SICURO: IL COMITATO PER L’ORDINE RAFFORZA LA VIGILANZA

LECCO – Di fronte all’imminente weekend lungo di Ferragosto e al crescente afflusso turistico che ogni anno anima il territorio lecchese, si è tenuta oggi la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal nuovo Prefetto di Lecco Paolo Ponta. Al centro del confronto, la necessità di intensificare i servizi di prevenzione e vigilanza per garantire un’estate all’insegna della tranquillità sia ai residenti che ai numerosi visitatori italiani e stranieri attesi nei prossimi giorni.

Il Prefetto ha aperto i lavori sottolineando come l’incremento delle iniziative sociali e culturali stia attirando, da alcuni anni, flussi turistici in costante crescita, rendendo indispensabile un potenziamento degli strumenti di tutela e controllo. Particolare attenzione è stata rivolta alle aree più sensibili, come il Comune di Varenna e le località rivierasche, tradizionalmente meta di vacanzieri durante la stagione estiva. Nel corso della riunione, è emerso che dall’inizio dell’estate non si è assistito a un aumento degli episodi criminosi o a situazioni di allarme sociale. Tuttavia, il Comitato ha deciso di mantenere alta la soglia di vigilanza, elaborando strategie mirate a rafforzare la prevenzione e il contrasto a fenomeni come i reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La linea condivisa è stata quella di incrementare ulteriormente il numero di pattuglie su tutto il territorio e di proseguire con i servizi straordinari di controllo “Alto Impatto” nel capoluogo e nei comuni rivieraschi: Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Malgrate, Valmadrera, Varenna e Oliveto Lario. Un approccio integrato, che vede collaborare efficacemente Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, da sempre punto di riferimento per la conoscenza capillare della realtà lecchese.

Soddisfazione è stata espressa dal Prefetto Ponta, che ha ringraziato tutte le componenti istituzionali e le Forze dell’Ordine per l’impegno mostrato non solo nelle attività ordinarie, ma soprattutto nel presidiare il territorio a tutela di cittadini e turisti. L’obiettivo condiviso resta quello di garantire la massima serenità nello svolgimento delle vacanze di Ferragosto.

