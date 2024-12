FERRATA DEL CORNO RAT. IN VETTA IL BRINDISI DEL SOCCORSO ALPINO

VALMADRERA – Come ogni anno la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione, ha illuminato la ferrata del Corno Rat, a partire dalle 17 di ieri, lunedì 23 dicembre.

Una lunga fila di lampadine ha guidato decine e decine di amanti della montagna lungo il tracciato. Da subito i partecipanti, in una lunga coda organizzata, disciplinata e in sicurezza, hanno affrontato la ferrata in salita. All’arrivo li attendeva il vin brûlé, offerto a tutti dai volontari della Stazione.

La serata si è conclusa con la tradizionale trippa, al riparo nel tendone del Soccorso, infine con un brindisi. Oltre al Triangolo Lariano, erano presenti anche i soccorritori delle Stazioni di Lecco, Lario Occidentale, Valsassina – Valvarrone e Dongo. Una grande festa per chiudere un altro anno, molto intenso, di interventi e di esercitazioni.