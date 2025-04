FERRATE, “ISTRUZIONI PER L’USO” DEL SOCCORSO ALPINO

LECCO – Le belle giornate di primavera invitano ad andare in montagna ma attenzione: non facciamoci ingannare da prati e sentieri in un ambiente pienamente primaverile perché, soprattutto quando si sale di quota, magari fino al crinale, in alcune zone c’è la possibilità di trovare un terreno completamente diverso, ancora invernale.

“Per esempio segnala il Soccorsso Alpino -, in questi giorni la ferrata Gamma 2, sul Resegone, è molto frequentata: sul versante meno esposto al sole però c’è ancora molta neve. Per una progressione in sicurezza servono scarponi e ramponi, oltre all’attrezzatura necessaria per andare in montagna d’inverno. Informatevi bene prima di partire per la vostra camminata: nelle zone in ombra, in quota, rivolte a nord possono esserci neve e ghiaccio. Per la vostra sicurezza conclude il CNSAS -, date la giusta importanza a tutti questi aspetti”.