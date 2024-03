FERROVIE: L’8 MARZO SCIOPERO NAZIONALE DI UN SINDACATO AUTONOMO

MILANO – Una sigla sindacale autonoma ha proclamato uno sciopero nazionale dalla mezzanotte alle 21 di venerdì 8 marzo, che potrà interessare anche il servizio ferroviario lombardo.

In analoghe circostanze – fa notare Trenord – le ripercussioni sul servizio non sono state significative. Eventuali cancellazioni di corse regionali, suburbane e del collegamento aeroportuale Malpensa Express saranno comunicate su sito e App Trenord.

Prima dell’inizio dello sciopero, viaggeranno i treni con partenza prevista entro le 23.59 del 7 marzo e arrivo alla destinazione finale entro le 00.59 dell’8 marzo.

Venerdì nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 saranno garantite le corse presenti nell’elenco disponibile al link www.trenord.it/trenigarantiti .

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto – da Milano i bus partiranno da via Paleocapa, 1 – e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.