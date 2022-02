MILANO – Ampiamente annunciata, la neve di questa notte ha mandato nel caos la circolazione ferroviaria sul Lario e in Valtellina, con conseguenze su tutta la tratta di collegamento verso Milano.

Mattina iniziata nel peggiore dei modi per i pendolari con ritardi di oltre un’ora sui principali treni “diretti”. Meglio sui “locali” che però non possono sostituirsi, né per capacità né per tempi di percorrenza, ai convogli della Milano-Lecco-Tirano.