FESTA A GALBIATE PER “INCONTRI DI CARTA” CON WWF LECCO

GALBIATE – In un autunno ricco di attività per l’associazione WWF Lecco, si rivela un successo anche l’evento “Incontri di carta”, che si è svolto sabato pomeriggio in Villa Bertarelli a Galbiate.

La sede del Parco Regionale Monte Barro ha ospitato una nuova iniziativa dell’associazione lecchese, con un momento di “scambio libri”.

Il pomeriggio, patrocinato anche dal Comune di Galbiate, ha permesso ai numerosi partecipanti di scegliere tra centinaia di titoli di narrativa, saggistica e testi per bambini: donando un libro se ne è potuto ritirare un altro. Un gesto semplice e un’occasione per dare nuova vita alle storie, ridurre gli sprechi, salvare risorse e promuovere la cultura come bene condiviso.

Ancora una volta la cittadinanza ha risposto numerosa all’iniziativa promossa dall’associazione ambientalista, dimostrando apprezzamento anche per questa nuova proposta di sensibilizzazione ambientale.