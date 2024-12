FESTA A OLGINATE: LUIGI FUMAGALLI SPEGNE 102 CANDELINE

OLGINATE – Una vera istituzione per Olginate, dove è ancora possibile vederlo in giro, cappello in testa, sempre accompagnato dai figli, Giuseppe e Alvaro. Parliamo di Luigi Fumagalli, che ha compiuto ben 102 anni il 2 dicembre.

Per l’occasione è stata organizzata una grande festa, con Luigi attorniato dall’affetto di tutta la sua numerosa famiglia e con gli amici più cari. All’evento ha preso parte ovviamente anche il sindaco Marco Passoni che ha portato gli auguri di tutta l’amministrazione comunale e ha riservato al festeggiato parole di stima e di affetto.

Passoni ha poi condiviso la foto del festeggiato sui social con tanti auguri e complimenti da parte di tantissimi olginatesi e non solo che hanno conosciuto il decano del paese.

Luigi Fumagalli, originario di Villa San Carlo, ha sempre lavorato come parrucchiere. Anche durante la Secondo Guerra Mondiale. Dopo fughe avventurose e un periodo di prigionia, una volta rientrato a casa e finita la guerra, ha continuato a esercitare il lavoro di parrucchiere, aprendo il suo negozio nel 1946 in via Redaelli, per poi trasferirlo in via don Gnocchi, dove lavora ancora oggi, il figlio Alvaro. Poi il matrimonio con Regina Scaccabarozzi e la formazione della bella famiglia.