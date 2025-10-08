FESTA AGLI ISTITUTI AIROLDI E MUZZI PER I 100 ANNI DI ODILLA FUMAGALLI

LECCO – Giornata di festa agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi per celebrare il centesimo compleanno di Odilla Fumagalli, nata a Lecco il 7 ottobre 1925 nel quartiere di Laorca. Per molti anni impiegata nelle minuterie metalliche di Malavedo, Odilla è ospite della struttura IRAM dal 2019.

A festeggiarla, nella ricorrenza dei suoi 100 anni, la figlia Gabriella Benaglio, il genero Domenico e le nipoti Elisa e Federica. Presente anche l’Assessore al Welfare del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente degli IRAM Giuseppe Canali, il direttore generale Marco Magnelli, il direttore sanitario Andrea Millul, la vicepresidente Rosaria Bonacina e il cappellano don Giuliano Milani, insieme al personale di cura e agli ospiti del sesto piano della Residenza Resegone.