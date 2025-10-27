FESTA AGLI ISTITUTI AIROLDI E MUZZI PER I 25 ANNI DI SERVIZIO DI 7 DIPENDENTI

LECCO – È stata festeggiata domenica agli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, con la celebrazione della messa da parte di don Giuliano Mauri e la successiva premiazione dei dipendenti con 25 anni di fedeltà, la festa del Ringraziamento.

“Un’occasione importante per dire il nostro grazie sincero a chi si occupa con funzioni diverse della cura dei pazienti ospiti presso il nostro Istituto e le loro famiglie con dedizione, passione, impegno e professionalità, – ha ricordato il presidente Giuseppe Canali – ma anche a quanti, volontari, Amici degli IRAM e benefattori, danno il loro indispensabile contributo perché gli Istituti possano continuare a portare avanti la propria missione, che è prendersi cura delle persone fragili. Quest’anno, grazie anche ai fondi del PNRR e al superbonus 110%, abbiamo potuto portare a compimento i lavori di riqualificazione della Residenza Bettini e avviato quelli della Residenza San Martino: complessivamente abbiamo investito 8 milioni di Euro”.

“Siete un pezzo importante della nostra Città – ha sottolineato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – in cui la delicatezza e la cura per le persone anziane trova compimento”.

Alla presenza dei vertici degli Istituti, sono stati così premiati al termine della celebrazione: Franca Ventrice (ASA), Maria Cristina Espa (infermiera), Franca Cosimina Faillace (OSS), Fabrizio Pozzi (istruttore amministrativo), Flavia Fumagalli (infermiera), Michela Bonsanto (portiera centralinista) e Giuseppina Scaioli (collaboratrice Risorse Umane).