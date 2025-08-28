FESTA COMUNITÀ DI BONACINA: 7 GIORNI DI INCONTRI, GUSTO E SOLIDARIETÀ

LECCO – Il Rione lecchese di Bonacina si prepara a vivere, da oggi 28 agosto al 2 settembre, la tradizionale Festa della Comunità, promossa dalla Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno unisce fede, convivialità e impegno solidale in un clima di festa aperto a tutti. Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà, giovedì 28 agosto, un Concerto per la Pace alle ore 20:45, con protagonista il Sol Quair Gospel Choir di Lecco, pronto a emozionare il pubblico con il suo repertorio coinvolgente.

Venerdì 29 spazio alla cena rustica, a partire dalle 19:00, con un menù ricco di sapori tradizionali: trippa, taragna, costine, salsicce, pesci in carpione, missoltini e altre specialità locali. Il piatto speciale della serata saranno le linguine allo scoglio, disponibili su prenotazione. Sabato 30 sarà la volta della Cena valtellinese, anch’essa su prenotazione, accompagnata da una sottoscrizione a premi che animerà la serata. Domenica 31 si aprirà con la Santa Messa alle ore 11:00, mentre la sera, dalle 19:00, la cucina proporrà gnocchi di zucca come piatto del giorno. A seguire, l’attesa tombolata con ricchi premi, appuntamento fisso per tutte le età.

Lunedì 1 settembre, nella giornata dedicata a Sant’Egidio, verrà celebrata alle ore 18:00 la Santa Messa presso la chiesetta omonima, seguita da un momento di riflessione dell’Oasi di Pace. La serata proseguirà dalle 19:00 all’oratorio con cucina aperta. Martedì 2 , chiusura in bellezza con il torneo di Burraco alle ore 20:00, a favore dei progetti in Kenya e in Brasile promossi dall’associazione “A força da partilha”. Buffet e premi per tutti i partecipanti.

Ma non è finita: giovedì 4 settembre, alle ore 15:00, si terrà un’ultima iniziativa, la “Tombolata a km zero”, organizzata da Ada in collaborazione con Il Giglio.

Durante tutte le serate sarà attivo il servizio bar presso l’oratorio di Bonacina, in via G. Galilei 32. Per informazioni e prenotazioni: Gisella (3471580762), Paola (3478762868), Don Marco (3386579230).

Una settimana intensa, in cui la vita di comunità si rinnova tra momenti spirituali, buona tavola, musica e solidarietà. Un’occasione per ritrovarsi, conoscersi e camminare insieme.