FESTA DEI COOPERATORI E DEI NUOVI CHIERICHETTI 2025 A SAN NICOLÒ

LECCO — Domenica scorsa la Comunità Pastorale di Lecco Centro ha vissuto con intensa partecipazione uno degli eventi più attesi della comunità parrocchiale: la festa dei cooperatori e la vestizione dei nuovi chierichetti e cantori, occasione per celebrare l’impegno di tante persone nel servizio all’oratorio e alla liturgia. La mattina, nella Basilica di San Nicolò, si è svolta la Santa Messa, concelebrata in un clima di raccoglimento e con la presenza dei membri della comunità, dei loro famigliari e dei nuovi chierichetti che da quel momento iniziano ufficialmente il loro servizio liturgico. Al termine della funzione, l’assemblea — commossa e partecipativa — ha accolto con gioia le nuove leve che accompagneranno le celebrazioni nei prossimi mesi.

Nel pomeriggio, la festa si è trasferita nella cappellina dell’oratorio, dove ha avuto luogo la benedizione dei nuovi cooperatori: uomini e donne che hanno scelto di dedicare parte del loro tempo e della loro energia all’accompagnamento educativo e comunitario dei più giovani. I nomi dei nuovi collaboratori erano riportati su un cartoncino, simbolo di appartenenza e riconoscimento formale, e sono stati accolti con calorosi applausi e auguri da parte di tutta la comunità. Tra i presenti, anche la figura di Angelo Spreafico, a sottolineare l’importanza e la continuità di questa tradizione.

La festa dei cooperatori non è un evento isolato, ma un rito che ogni anno rinnova l’impegno della comunità parrocchiale verso i giovani: una presenza discreta e attiva che rappresenta un punto di riferimento per famiglie e ragazzi, unendo servizio, spiritualità e solidarietà. In questo senso, la celebrazione di quest’anno ha confermato ancora una volta il valore della partecipazione laica: genitori, catechisti, educatori e ragazzi insieme per dare vita a un oratorio che non è solo luogo di culto, ma di vicinanza, crescita e accoglienza.

In un momento in cui le relazioni comunitarie e l’appartenenza si fanno sempre più fragili, iniziative come questa ridanno slancio al senso di fraternità e responsabilità condivisa. La festa dei cooperatori e dei nuovi chierichetti 2025 a Lecco non è stata solo una cerimonia, ma un segno concreto di speranza, dedizione e continuità.