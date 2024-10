FESTA DEI NONNI, ALL’ORATORIO DI ROSSINO LA MUSICA DI NAZZARENO CARCHIDI

CALOLZIOCORTE – Per gli amici della terza età di Rossino, la Festa dei Nonni è trascorsa in un pomeriggio tra divertimento e musica.

Presso l’oratorio di Rossino, come ha raccontato l’assessore Tina Balossi, “il gruppo ha potuto divertirsi insieme con le coordinatrici Monica e Margherita, che da dieci anni organizzano feste, giochi didattici, piccole gite, camminate, tombole per gli amici della terza età di Rossino e non solo”.

“Nel pomeriggio – ha proseguito -, gli ospiti hanno accolto con gioia il bravissimo Nazzareno Carchidi, che ha partecipato per due anni consecutivi al festival di Sanremo cristiano e qui è stato calorosamente applaudito”.

Anch’io mi sento di ringraziare Nazzareno per la sua grande disponibilità e credo che questo pomeriggio diverso passato con gli amici della terza età gli abbia lasciato un segno: magari chissà, un’ispirazione per la sua prossima canzone”, ha concluso Balossi.