LECCO – I bambini della scuola dell’Infanzia del Caleotto sono stati in visita agli Istituti Airoldi e Muzzi per celebrare la Festa dei Nonni.

È stato un momento molto coinvolgente sia per i bambini che per gli ospiti. I piccoli, accompagnati dai loro insegnanti, si sono suddivisi nelle residenze Resegone, Medale e Bettini-Pazzini-Gerosa-Crotta partecipando ai laboratori preparati dagli educatori.

Intanto fervono i preparativi per il torneo di burraco promosso dall’Associazione Amici Sostenitori degli Istituti Airoldi e Muzzi che si terrà domenica prossima, 8 ottobre, a partire dalle 14:30 con l’obiettivo di sostenere il progetto V.I.A.! a supporto delle attività del bar “La Gerla d’Oro”. Sarà anche l’occasione per conoscere da vicino le attività di cura degli Istituti.

Chi volesse iscriversi può farlo entro il 5 ottobre anche con whatsapp (Anna cell. 3404774046 – Santuzza cell 3338651671). La quota iscrizione è di 15 euro.