FESTA DELLA FAMIGLIA SOLD OUT: UNA COMUNITÀ CHE RIEMPIE CUORE E SPAZI

LECCO – Grande partecipazione e clima di festa per la Festa della Famiglia organizzata dalla Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza, che domenica ha riunito le parrocchie di Laorca, Rancio e San Giovanni in una giornata intensa e ricca di significato. Un vero e proprio sold out, non solo negli spazi, ma soprattutto nello spirito condiviso.

La mattinata si è aperta con la Santa Messa dedicata alle famiglie celebrata a Rancio basso, dove la chiesa gremita ha accolto con attenzione le parole dei sacerdoti. A ogni famiglia è stato donato un biscotto speciale, preparato appositamente come simbolo di vicinanza e benedizione, un gesto semplice ma capace di raccontare l’attenzione della comunità verso ogni nucleo familiare.

Il clima di festa è proseguito all’oratorio di San Giovanni, dove aperitivo e pranzo hanno trasformato l’incontro in un momento di convivialità autentica. Tavolate piene, sorrisi, dialoghi e bambini in movimento hanno dato vita a un’atmosfera calorosa e familiare. A seguire, l’immancabile tombolata, appuntamento ormai tradizionale e molto atteso.

L’evento è stato il risultato di un lavoro corale: la testa per organizzare, le mani per preparare premi e servizio ai tavoli, e soprattutto il cuore, che ha animato ogni fase della giornata. Lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato le celebrazioni natalizie è tornato a farsi sentire, confermando la vitalità di una comunità capace di collaborare e ritrovarsi.

Un ruolo fondamentale lo hanno avuto i giovani, guidati da Don Francesco, che hanno animato la tombolata con energia e simpatia, regalando momenti di allegria e coinvolgimento a tutte le generazioni presenti.

La Festa della Famiglia ha ricordato a tutti che Dio desidera una grande famiglia umana unita, capace di ritrovarsi in modo semplice, gioioso e autentico. E domenica, questa comunità lo ha dimostrato ancora una volta.

In collaborazione con il diacono Alberto Titini