FESTA DELLA LIBERAZIONE, A CALOLZIO UN CORTEO RICORDA I CADUTI

CALOLZIOCORTE – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale di Calolziocorte intende ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per la Giustizia e la Libertà del nostro Paese.

La giornata del 25 aprile si aprirà con la messa delle 8:30 presso la chiesa arcipresbiterale; alle 9:30, dopo una breve sosta presso la targa dedicata a don Achille Bolis, partirà il corteo che attraverserà Via XXIV Maggio, Via Martiri della Libertà, Via Vittorio Veneto e terminerà nella piazza interna del municipio con la deposizione di una corona di alloro in memoria.

Alle 10:15 il corteo proseguirà attraverso Piazza V. Veneto, Largo Garibaldi, Corso Dante, Via Galli con sosta presso la targa dedicata ad Attilio Galli. A seguire attraverserà Via Galli, Corso Dante, con una breve sosta presso il monumento a Salvo D’Acquisto, e il Monumento ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro. La manifestazione si chiuderà con discorsi commemorativi a cura del rappresentante dell’A.N.P.I. e interventi istituzionali.

Interverranno il Corpo Musicale “G. Donizetti” di Calolziocorte e il coro A.N.A. dell’Adda.

L’amministrazione invita la popolazione a partecipare numerosa.

