FESTA DELLA REPUBBLICA, DOMENICA IN P.ZZA GARIBALDI LA FILARMONICA ‘VERDI’

LECCO – In occasione della Festa della Repubblica, domenica 2 giugno alle 21, in piazza Garibaldi a Lecco, si terrà il concerto ufficiale della Filarmonica “Giuseppe Verdi”, diretta per l’occasione dal maestro Luca Ballabio.

Dopo gli inni ufficiali, il concerto proseguirà con un programma dedicato all’opera italiana: saranno eseguite musiche di Verdi, Gomes, Ponchielli, concludendo con “Turandot” di Giacomo Puccini in omaggio al compositore nel primo centenario della morte. Al termine, un fuori programma di grande effetto: la celebre “Marcia Slava” di Ciaikowsky.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 28.