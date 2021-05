LECCO – Martedì 2 giugno verrà celebrata la Festa della Repubblica, pertanto la raccolta del vetro in zona 5 è posticipata a venerdì 4 giugno. Tutti gli altri turni di raccolta seguiranno il normale calendario di zona.

Inoltre, resteranno chiusi, sempre nella giornata del 2 giugno, sia l’Ecosportello in corso Promessi Sposi 30G, sia il Centro di raccolta in via Bruno Buozzi 53.

Per informazioni sulla raccolta dei rifiuti è possibile contattare Silea spa dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 18, telefonando al numero 800 004 590, oppure scrivendo via mail a callcenter@sileaspa.it.