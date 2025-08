FESTA DELLE COSTRUZIONI LEGO A LECCO. ITLUG: COLORI, PASSIONE E CREATIVITÀ

LECCO – Due giorni vibranti, oltre diecimila presenze e una moltitudine di mattoncini: iTlug, la Festa delle Costruzioni Lego al Politecnico di Lecco conferma il suo successo, portando al primo piano dell’esposizione nomi di spicco e appassionati da tutta Italia.

Tra i protagonisti, Sandro e Damiano con i loro spettacolari diorami di costruzioni tecniche.

L’incontro tra arte e mattoncini si rivela nei dettagli minuziosi, come la ricostruzione della chiesa della Brianza e delle scenografie storiche come la “Liberazione”, accanto all’avventurosa “Baia dei Pirati”.Non manca ovviamente la fede calcistica: lo stadio di Lecco, piccolo gioiello in scala, attira grandi e piccini in una danza di colori. Sfogliando tra le costruzioni si incontrano anche le grafiche di Lecco dal 2014 ad oggi, tra cui spiccano il Politecnico, la statua di Manzoni e gli skyline di Lecco, Brescia e Bergamo. Un’altra tappa obbligata è il diorama comunitario, frutto del lavoro congiunto di venti appassionati provenienti da tutta Italia.

La manifestazione si distingue per l’eterogeneità delle proposte. Importanti anche i contributi degli artisti come Dario Menaldini, autore di “La liberazione” e “La baia dei pirati”. Gli abbiamo chiesto se parte da un progetto preciso: “Parto costruendo, poi man mano l’idea si sviluppa come un seme. In quest’opera della liberazione, ad esempio, ho usato persino binari dei treni Lego degli anni ’70. Utilizzo solo pezzi originali, anche della storica linea Modulex, nata per gli architetti”.

A condividere la sua esperienza c’è anche Giovanni Villa, che ci racconta così la sua scoperta dei mosaici Lego: “Ho iniziato con le foto dei figli durante il COVID. Ho poi unito la passione per i Lego e quella per il basket: Michael Jordan fu il mio primo ritratto sportivo, poi l’intera squadra dei Chicago Bulls. Ogni quadro richiede in media 4.000 pezzi e nottate di pazienza, ma ormai sono più rapido: “solo” sei ore a mosaico”.

Spazio anche al Medioevo: Andrea Valentini ha dedicato oltre tre anni alla ricostruzione di un castello fantastico da 50-60mila pezzi. “Quando non trovi il pezzo giusto – spiega – devi lasciare spazio alla fantasia. Le bandiere del mio castello, ad esempio, sono due cobra: un’idea originale che quasi nessuno nota”.

Largo infine alle nuove generazioni: il giovane Dimitri, figlio di Andrea, preferisce lasciare senza nome le sue opere, perché “senza sono ancora più libere”.

Degna di nota anche l’esposizione dei Mindstorms, storica linea ormai fuori produzione: una gara a programmare modellini Lego per seguire autonomamente un tracciato, sfidando tempo e tecnologia in una gara chiamata “fuori linea.”

A completare il quadro la zona universitaria si riempie di fantasia tra opere ispirate a Van Gogh, ricostruzioni di incrociatori e la minuziosa riproduzione dello stadio Rigamonti-Ceppi (affiancato addirittura dal ‘Maradona’ di Napoli!).

Una mostra che va oltre i confini del semplice gioco, trasformando la passione per le costruzioni Lego in una vera espressione d’arte, capace di unire generazioni e accendere la creatività di tutti. In pagina una galleria fotografica delle esposizioni.

C.A.M.