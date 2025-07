FESTA DI LAORCA 2025: FEDE E TRADIZIONE NEL CUORE DEL RIONE

LECCO – La Terza de Löi – la tradizionale festa patronale di Laorca, incentrata sulle celebrazioni della Madonna del Carmine – torna ad animare il rione dal 10 al 21 luglio con un programma ricco e coinvolgente, confermandosi come uno dei momenti più attesi dell’estate lecchese che lo scorso anno ha coinvolto più di mille partecipanti. Ogni sera, durante il programma ricreativo, sarà attivo il servizio bar, cucina e pizzeria. Immancabile la pesca di beneficenza per sostenere le opere parrocchiali. La festa è resa possibile dall’impegno di oltre cento volontari: un gruppo affiatato che saprà garantire un accurato servizio ai presenti. Il rione, situato a nord di Lecco e affacciato sulla valle del Gerenzone, regala un’atmosfera unica grazie al suo microclima fresco serale e ai suoi monumenti storici: la suggestiva via Crucis nel cimitero-grotta, la chiesa di San Giovanni Battista, e la grotta che avrebbe ispirato Leonardo nel dipinto della Vergine delle Rocce.

La Festa di Laorca 2025 è un mix di spiritualità, folklore e convivialità. Un’occasione per rincontrarsi, divertirsi, celebrare le proprie radici e far crescere il senso di appartenenza alla comunità. Musica, teatro, fede e sapori tipici si fondono in un evento identitario che rinnova la tradizione rionale, confermandosi un punto di riferimento per residenti e visitatori.

Per tutte le serate l’ingresso è libero e l’accesso avviene tramite l’Oratorio San Giuseppe o via Spreafico. Un invito aperto ai lecchesi e non a vivere l’energia della Terza de Löi con la gioia di un quartiere che celebra la propria storia e guarda con fiducia al futuro.

Il programma in dettaglio: