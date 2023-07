LAORCA – Dal 6 al 19 luglio è in programma la festa patronale di Laorca dedicata alla Madonna del Carmine. Gli ingressi saranno da via Oratorio San Giuseppe per le auto, e da via Spreafico per le persone.

Si comincia giovedì 6 luglio alle 21 con il concerto del Coro Grigna dell’ANA Lecco. Sabato 8 il teatro dialettale “La prova del nove” con la compagnia Le Bontempone. Domenica 9 il concerto del corpo musicale “G. Brivio” di Rancio di Lecco.

Si passa poi a giovedì 13 luglio con la festa che entra nel vivo con la tombolata, le cena insieme e il quiz multimediale Il Cervellone. Venerdì 14 serata musicale con I Croccanti, mentre sabato 15 serata danzante con i Ranges. Domenica 16 luglio si festeggia “La terza de loi” con l’orchestra Masolini.

Lunedì 17 luglio, dopo la classica cena insieme, si terrà un torneo di calcio balilla gonfiabile, mentre la serata musicale sarà in compagnia de I Lucernari. Quindi l’estrazione della sottoscrizione a premi per le opere parrocchiali. Ultimo giorno di festa mercoledì 19 luglio con il torneo di burraco.

F. S.