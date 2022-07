LECCO – Venerdì 29 luglio appuntamento nell’antica Chiesa di Santa Marta, situata nel borgo antico di Lecco, in occasione della ricorrenza liturgica della figura evangelica, per i festeggiamenti spirituali.

Alle 9:30, presso la piazzetta di Santa Marta, si svolgerà la Messa solenne presieduta dal prevosto Monsignore Davide Milani. A seguire la benedizione e distribuzione dei “michèt“. Alle 18:30, presso la Chiesa di Santa Marta, si celebrerà la Santa Messa presieduta da Don Filippo Dotti, accompagnata dal “Coro decanale della terza età mon. Delfino Nava“. Quindi alle 21, presso la piazzetta di Santa Marta, si svolgeranno la recita del santo Rosario e la processione lungo le vie Mascari, via del Pozzo, piazza XX settembre, via Bovara, via Mascari, piazzetta Santa Marta.

Alle ore 21:30, presso la Chiesa di Santa Marta, sarà possibile partecipare al Concerto di Santa Marta “Laudate Dominum”, con musica sacra del seicento italiano eseguita dal soprano Anna Rita Pini, con Sofia Ferri alla tiorbia. Nel programma ci sono brani di Barbara Strozzi, Giovanni Felice Sances, Alessandro Grandi, Claudia Sessa, Claudio Monteverdi.