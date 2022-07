LECCO – Impegno notturno per i Saf dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino. Un gruppo di ragazzi si era ritrovato in località Cavagiozzo, sul versante del Resegone poco sopra il rione di Acquate, per una serata di festa.

L’intervento dei soccorsi si è reso necessario quando uno dei partecipanti è stato colto da malore: verso l’una della notte sono partite le squadre, il ragazzo è stato imbarellato e caricato sul Defender dei pompieri per essere riaccompagnato in città e consegnato al personale del 118.

Inoltre sul posto è stata constatata anche la presenza di falò e fuochi nonostante l’alto rischio di incendi.

L’arrivo di Vigili del Fuoco, Cnsas e personale della Questura ha quindi messo fine alla festa e le persone presenti sono state ‘scortate’ verso la strada per Lecco. La missione è durata circa tre ore.