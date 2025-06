FESTA PER I 45 ANNI DEL GRUPPO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL MEDALE

LECCO – Giornata di festa con i volontari della Squadra antincendio boschivo del Gruppo alpini “Monte Medale” di Rancio-Laorca.

Un gruppo molto attivo, guidato dal caposquadra Mario Fusi, che nel corso degli anni ha svolto un’intensa attività non solo per le emergenze incendi, ma anche per la sempre più importante attività di prevenzione.

Presente per la Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino Giovanni Bruno Bussola, sindaco di Ballabio e assessore all’Antincendio Boschivo della Comunità Montana.

Bussola ha portato i saluti del presidente Antonio Rusconi, complimentandosi con il caposquadra e tutti i volontari per l’importante lavoro svolto in questi anni.