FESTA PER I CINQUANT’ANNI DEL GEL, CENA DI COMPLEANNO SABATO 1° MARZO

LECCO – Nel 2025 il Gruppo Escursionisti Laorchesi, fondato il 2 marzo 1975, festeggia i suoi primi 50 anni.

Nel corso dell’anno verranno organizzati vari eventi ed il primo di questi è la Festa di Compleanno del GEL, in programma sabato 1° marzo.

Si inizierà alle 17:30 con la messa presso la Chiesa di S. Antonio Abate di Malavedo, per poi proseguire con la cena presso il Salone Parrocchiale dell’Oratorio di Laorca.

La cena è aperta a tutti, soci, simpatizzanti, amici, etc., ed il costo è di 35 euro a persona (10 euro per i bambini al di sotto dei 14 anni).

Le prenotazioni si ricevono in sede, via mail all’indirizzo info@gel-laorca.org o con un messaggio al 320 4161590, versando una caparra di 10 euro (direttamente in sede GEL o con un bonifico sul C/C del Gruppo – IBAN IT46D0623022900000015177139).

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all’indirizzo mail info@gel-laorca.org, al numero di telefono 320 4161590 e consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca