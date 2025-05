FESTA PER IL IL RUGBY LECCO CHE CELEBRA I SUOI PRIMI CINQUANT’ANNI

LECCO – In piazza Cermenati a Lecco la presentazione ufficiale della mostra fotografica celebrativa dei 50 anni dalla fondazione dell’A.S.D. Rugby Lecco. La ricorrenza è stata altresì celebrata con la mostra fotografica, presente sempre in piazza Cermenati, con le foto che rappresentano il forte legame tra il sodalizio bluceleste e la città di Lecco, con illustrazioni che ci raccontano come il Rugby Lecco e la città siano profondamente cambiati in questi 50 anni.

All’evento, oltre agli appassionati e cittadini lecchesi, hanno presenziato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e gli assessori Emanuele Torri e Giovanni Cattaneo.

“Siamo qui oggi – interviene il presidente Carlo Redaelli – a presentare questa mostra che celebra questi nostri primi 50 anni. Questo è il frutto di una programmazione decennale, basata sulla crescita del nostro settore giovanile, sul quale abbiamo impostato un grande lavoro. Lo testimonia l’eccellente annata della nostra Under 16 che ha vinto il Girone Elite Nord-Ovest, disputando i quarti di finale”.

“Stiamo investendo molto sui nostri allenatori che sono anche educatori – prosegue Redaelli – perché il rugby è soprattutto basato su dei valori morali ed educativi. Questa mostra oltre a rappresentare la crescita del nostro Sodalizio sta a significare il forte legame con il territorio lecchese”.

“Siamo qui a festeggiare – interviene il sindaco Gattinoni – questi 50 anni del Rugby Lecco, mezzo secolo che ha cambiato profondamente la città come la Vostra Società. Nonostante tutti questi cambiamenti il cuore che batte sotto a tutto questo è sempre lo stesso, fatto di passione, amore per questo sport. Ho visto una bella mostra che illustra, appunto, i forti cambiamenti della nostra Città, passata dal ferro a quello che rappresenta oggi. In alto i cuori Blucelesti e la palla ovale”.