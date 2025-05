FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ: “FIUMI DI CAMBIAMENTI” A LECCO

LECCO – Arriva alla sua 4° edizione il Festival della sostenibilità, la rassegna promossa dal Comune di Lecco e dedicata alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Quest’anno il festival si terrà da lunedì 18 a martedì 27 maggio e sarà intitolato “Fiumi di cambiamenti. Esperienze di Comunità sostenibili”.

Le aree verdi lungo il Gerenzone, il Caldone, oggetto di intervento del progetto Interreg italo-svizzero PreMonHytIon, e il Bione saranno infatti il cuore della manifestazione, diventando uno spazio di azione dedicato alle proposte laboratoriali delle diverse realtà associative lecchesi.

In programma numerose iniziative, a partire dal primo evento ufficiale del progetto Interreg “PreMonHytIon”, guidato da Comune di Lecco e Regione Moesa, in Svizzera, sul tema “Conoscenze, interventi e strategie per l’ambiente. Il contributo del progetto Interreg PreMonHytIon e la sua relazione con la strategia di transizione climatica”. Previsti, inoltre, mostre, laboratori didattici per le scuole, proiezioni, spettacoli teatrali sulla tutela ambientale e stand espositivi allestiti dalle associazioni e da enti del territorio lecchese.

Alla realizzazione del festival collaborano Legambiente-Lecco e diversi partner i firmatari del Contratto di Fiume del reticolo idrico minore lecchese. “Motore della 4° edizione del Festival della sostenibilità – spiega l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – sono quest’anno i firmatari del Contratto di fiume del reticolo idrico minore lecchese, che con le loro azioni partecipate ci aiutano a prenderci cura del nostro territorio, ne preservano la memoria e ne promuovono i cambiamenti in atto. Questa azione di sensibilizzazione, condivisa tra amministrazione e stakeholders, verrà promossa proprio lungo le aree verdi dei nostri fiumi per renderle fruibili il più possibile a tutti, cittadini e visitatori, attraverso laboratori, approfondimenti a tema e spettacoli, con particolare attenzione al Caldone, oggetto di intervento del progetto Interreg italo-svizzero PreMonHytIon. Vogliamo che il Festival divenga l’occasione annuale per raccontare lo scorrere della vita dei nostri corsi d’acqua e del territorio urbano che attraversano”.