FIAB LECCOCICLABILE: TUTTO PRONTO PER LA SETTIMANA DELLA MOBILITÀ

LECCO – La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB) celebra a Lecco la Settimana Europea della Mobilità (SEM) da sabato 13 settembre, con un ricco programma di eventi dedicati a promuovere una mobilità urbana più sostenibile, sicura e inclusiva. Il tema di quest’anno, “Mobility for Everyone“, sottolinea che la libertà di movimento è un diritto costituzionale e invita a ripensare l’uso dello spazio pubblico, privilegiando la mobilità attiva come camminare e andare in bici.

Tra le iniziative più significative a Lecco, sabato 13 settembre alle 11 al Palazzo delle Paure di piazza XX Settembre, si terrà una conversazione tra l’autrice Valeria Lorenzelli e l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi sul libro “Placemaking. Creare luoghi vivi, amati, attraenti”. Un saggio chiaro e ricco di spunti interessanti, che ben si intreccia con le iniziative, gli eventi e il messaggio della Sem 2025, nonché con le sfide portate avanti da Fiab-LeccoCiclabile.

Sempre sabato 13, alle 21 al Centro Civico S. Pertini di via dell’Eremo Lecco, la compagnia teatrale di Bergamo “Luna e Gnac Teatro” presenta lo spettacolo: “FIATONE-lo e la bicicletta“. Entrata libera fino ad esaurimenti posti.

Mercoledì 17 settembre alle 18 alla Taverna ai Poggi un incontro con Piercarlo Bertolotti, Fabio Lopez e Valerio Montieri, autori del libro “In bici in Lombardia“. Una guida turistica scritta a tre mani. A seguire aperitivo. Per informazioni: leccociclabile@gmail.com .