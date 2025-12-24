FIACCOLATA AL CORNO RAT IN SICUREZZA COL SOCCORSO ALPINO

VALMADRERA – Da anni, il 23 dicembre, antivigilia di Natale, le montagne lecchesi si illuminano con le fiaccolate allestite e organizzate da diverse associazioni: tra di esse c’è anche il Soccorso alpino, con la Stazione Triangolo Lariano, XIX Delegazione, in collaborazione con il gruppo OSA Valmadrera. Nei giorni precedenti i tecnici CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico hanno predisposto l’allestimento del percorso. La ferrata del Corno Rat anche nel 2025 ha richiamato numerosi appassionati, con una buona affluenza di partecipanti. La presenza del Soccorso alpino permette di garantire il presidio lungo l’itinerario per chi sale in quota ad ammirare il panorama. La ferrata, rinnovata di recente, è tra le mete più ambite per chi ama la montagna. Come da tradizione, la serata si è conclusa con un momento conviviale a San Tomaso. Un’iniziativa che valorizza la frequentazione consapevole della montagna e la collaborazione tra associazioni del territorio.