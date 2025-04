FIACCOLATA, REAZIONI DEI PARTITI E DENUNCIA: “MANIFESTANTE INVESTITO”

LECCO – Lecco si è risvegliata con le ferite il giorno dopo la fiaccolata in ricordo dei repubblichini fucilati; il pomeriggio di ieri ha visto l’intervento della polizia per sedare le tensioni, che hanno visto una prima scintilla nell’incontro ravvvicinato tra i due cortei in città e il vero e proprio culmine nel tentativo di una parte della contro-manifestazione della sinistra di entrare a Palazzo Bovara, bloccato dalla polizia in assetto antisommossa. Quest’ultimo atto di una giornata come non se ne vedevano da tempo nel capoluogo lariano ha sollevato i commenti della politica cittadina.

Dai vertici lecchesi di Fratelli d’Italia arriva una denuncia corale: “Esprimiamo sconcerto e dolore per l’insensato assalto alla sede del Comune questa sera – il commento di Alessandro Negri, presidente provinciale FDI, Filippo Boscagli, capogruppo FDI Città di Lecco e Massimo Sesana, presidente circolo FDI Lecco città -. Una massa di intolleranti che ha colpito le istituzioni locali e le nostre forze dell’ordine cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. È assurdo vedere nel 2025 a Lecco scene da guerra civile totalmente fuori dalla storia e soprattutto dalla realtà della nostra città. La nostra vicinanza alle istituzioni di Lecco che rappresentano tutti i cittadini e sono un vero baluardo di democrazia contro chi paradossalmente pensa di essere il tutore della tolleranza lanciando pietre contro eletti e polizia”.

Giunge invece da un partecipante al corteo la segnalazione di un episodio “che ha scaldato molto il corteo”: “Appena prima dell’ingresso in comune – racconta -, una macchina ha eluso la sorveglianza dei poliziotti in coda al corteo e, nella rotonda tra via Digione e via Dante Alighieri, ha colpito in pieno un manifestante, che fortunatamente è rotolato sopra e non sotto la macchina”. La scena è stata vista da numerosi testimoni e “la foto della targa è stata consegnata alla polizia, che ha assistito impotente alla scena ma che spero stia risalendo all’autore del gesto”.

Giungono critiche all’azione in Comune anche dal segretario provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi: “Sostegno e ringraziamento alle Forze dell’Ordine che hanno impedito sia ad alcuni esponenti della sinistra estrema di entrare a Palazzo Bovara e sia di limitare il più possibile i danni in città.

Davvero sconvolto nel vedere come si possa strumentalizzare una data importante come il 25 Aprile, Giornata Memorabile della Liberazione per cercare di creare confusione e tensioni inaccettabili.

Massima solidarietà e ringraziamento agli agenti bersaglio di questa sera a rischio della propria vita, continuano a garantire a tutti sicurezza e protezione.

Fortunatamente gli agenti della Polizia hanno agito tempestivamente evitando il peggio, da condannare sono questi episodi di violenza che vanno al di là di ogni ragione.

Speriamo che i responsabili siano individuati.

Voglio solo aggiungere quanto segue l’art 21 della Costituzione “ — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.“

Concludo semplicemente ricordando a tutti che la tutela della libertà di pensiero si giustifica in quanto trattasi di un pilastro di uno stato democratico che abbia come base il pluralismo ideologico”.

A intervenire sui fatti della serata di ieri è anche il gruppo consiliare di Fattore Lecco: “Manifestiamo il nostro sdegno per la manifestazione di nostalgici del fascismo e condanniamo con fermezza gli intollerabili episodi di violenza e arroganza ad opera di gruppi anarchici visiti alle porte del municipio che hanno costretto alla sospensione del Consiglio comunale e allo schieramento della polizia davanti all’ingresso”.

“L’ignoranza non può mai essere una scusa. La violenza non fa parte della Democrazia. Soprattutto se la posta in gioco è la difesa dei principi costituzionali – hanno dichiarato gli amministratori di Fattore Lecco – Evidentemente a qualcuno la bella manifestazione del 25 aprile a Lecco ha dato fastidio: ai nostalgici del fascismo che hanno voluto inscenare una misera rappresentazione, poco partecipata nonostante l’ambigua presenza di un sindaco di Fratelli d’Italia, e forse nemmeno agli anarchici che sono abituati ad urlare frasi senza senso pur di far sapere che esistono”.

“Il mix di ignoranza e mania di protagonismo ha portato a scegliere la sede del Municipio cittadino come palcoscenico per tentare di dire qualcosa che era già stato detto, in modo pacifico e profondo, appena tre giorni prima: Lecco era e resterà sempre antifascista. Lo hanno detto in piazza centinaia di persone libere, educate, salde nei principi e forti nelle idee: a chi pensa di sporcare la bellezza della nostra Medaglia d’argento per la Resistenza ricordiamo che nell’amministrazione comunale troveranno sempre un punto di dialogo e di confronto. Qualcuno dovrebbe ripassare e comprendere la Storia! Perché l’ignoranza non può mai essere una scusa – hanno concluso i rappresentanti della lista civica che sostiene il sindaco Mauro Gattinoni – Non è scimmiottando le pagine buie del passato o agitandosi davanti al cancello del Comune che si trasmettono i valori fondanti della nostra comunità: viva Lecco, viva l’Italia, viva il 25 aprile!”.

RedPol