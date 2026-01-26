FIAMMA OLIMPICA A LECCO: LE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

LECCO – In occasione della tappa lecchese del Viaggio della fiamma olimpica, in programma domenica 1° febbraio, il Comune di Lecco ha istituito il divieto di transito dalle 22 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio in piazza Garibaldi e in via Nazario Sauro nel tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi, dalle 17:30 alle 19 del 1° febbraio in Lungolario IV Novembre, Lungolario Cadorna, piazza Stoppani e Lungolario Battisti e dalle 18:30 alle 19:30 del 1° febbraio lungo il percorso interessate dal transito dei tedofori.

Il percorso interessa: piazza Cermenati, Lungolario Isonzo, largo Europa, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Libertà tratto tra piazza Manzoni e via Amendola, via Amendola tratto tra corso Martiri della Libertà e largo Caleotto, largo Caleotto, via XI Febbraio, corso Matteotti tratto tra via XI Febbraio e largo Montenero, largo Montenero, via Volta, via Cavour.

È previsto, inoltre, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio in via Marconi (spazi stazionamento autobus), piazza Mazzini (parcheggio Linee Lecco), piazza Garibaldi e via Nazario Sauro nel tratto tra piazza Affari e piazza Garibaldi e dalle 16 alle 19:45 del 1° febbraio in via Cavour.

Istituiti, infine, la direzione obbligatoria a sinistra dalle 20 del 31 gennaio alle 22 del 1° febbraio per i veicoli provenienti da via Cavour in uscita su via Roma con direzione via Carlo Cattaneo, eccetto dalle 18:30 alle 19:30 quando vige il divieto di transito e il divieto di attraversamento della sede stradale da parte dei pedoni al transito dei tedofori e del convoglio.