FIAMMA OLIMPICA: DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE E ALIMENTI IN VETRO

LECCO – Il Comune di Lecco informa che dalle 17 alle 20.30 di domenica 1° febbraio, in occasione del passaggio della Fiamma olimpica, sarà vietata la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo, esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e la detenzione di contenitori in vetro.

Il divieto sarà in vigore nelle seguenti vie e piazze: Lungolario Piave, Lungolario 4 Novembre, Lungolario Cadorna, Lungolario Cesare Battisti, Lungolario Isonzo, piazza Stoppani, largo Europa, viale Costituzione, piazza Manzoni, corso Martiri della Liberazione (tratto tra piazza Manzoni e via Amendola), via Amendola (tratto tra corso Martiri della Liberazione e largo Caleotto), largo Caleotto, via XI Febbraio, corso Matteotti (tratto tra via XI Febbraio e largo Montenero), largo Montenero, via Alessandro Volta, via Cavour, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, via Roma, via Fratelli Cairoli, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta e via Bovara.