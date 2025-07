PRIMALUNA – Come anticipato pressoché “live” ieri su VN (qui il nostro articolo serale) il comando dei Vigili del Fuoco di Lecco ha inviato quattro squadre – due dal Bione e due da Bellano – per un incendio all’interno di una azienda agricola di via Caraletta.

> CONTINUA A LEGGERE su VALSASSINA NEWS