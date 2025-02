FIGC-LND: ANTONIO RUSCONI CANDIDATO NELLA LISTA PEDRAZZINI

MILANO – La lista che supporta la presidenza di Sergio Pedrazzini al Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND si arricchisce della presenza di Antonio Rusconi, ex sindaco di Valmadrera e una persona che si è occupata del movimento sia a livello sportivo che a livello politico nelle Legislature da Deputato e Senatore della Repubblica Italiana.

Tesserato FIGC dal 1978, Rusconi è stato prima di tutto uomo di campo: presidente e storico fondatore della Polisportiva Centro Giovanile Valmadrera, è stato anche allenatore della stessa. Nel 2006 ha ricevuto la benemerenza per i 25 anni da dirigente societario. A lui si devono soprattutto importanti leggi sullo sport dilettantistico essendo stato il primo proponente nell’inserimento della Lega Nazionale Dilettanti nella spartizione dei diritti televisivi.

Antonio Rusconi è stato capogruppo in ‘Commissione VII – Cultura, Istruzione e Sport’, sia alla Camera che al Senato, ed è stato tra i promotori dell’introduzione del 5×1000 per le associazioni sportive dilettantistiche. Oltre a questo si è fatto promotore anche dell’aumento del tetto da 5000 a 7500 euro della parte detraibile per i collaboratori sportivi.

“Sono stato presidente di una società dell’oratorio che fa giocare a calcio 520 ragazzi dalla Scuola calcio alla Prima Categoria – dice Rusconi – Le esigenze delle società quindi le conosco bene, hanno bisogno di dirigenti che non aumentino i costi, che sappiano dove trovare finanziamenti. Collaboro da sempre con Marco Grassini, ho lavorato molto bene con lui negli ultimi 20 anni, e mi sembrava giusto che territori come quelli di Lecco e Sondrio fossero rappresentati nel segno della continuità. È stato proprio grazie alla sua spinta che ho deciso di candidarmi. In un momento in cui tutti parlano di sanatorie, io metto sul campo la mia esperienza nel trovare concretamente soluzioni politiche”.

“L’esperienza sportiva e politica di Antonio Rusconi per la nostra squadra è una grande opportunità – commenta Sergio Pedrazzini, candidato presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND – Il suo curriculum parla da solo: dal suo Comune fino alla Camera e in Senato si è speso tantissimo in favore del calcio dilettantistico. Si tratta anche di una scelta di continuità per tutto il lavoro che ha svolto a stretto contatto con Marco Grassini. Non smetterò mai di ringraziare Marco per tutte le battaglie che abbiamo affrontato insieme, per tutto il lavoro, la passione e la competenza che ha messo al servizio delle società in questi anni”.