FIGC-LND LOMBARDIA, ANTONIO RUSCONI TRA I NOMI DELLA LISTA PEDRAZZINI

MILANO – Dopo aver ufficializzato la propria candidatura alla presidenza del Comitato Regionale Lombardia, Sergio Pedrazzini ha presentato ufficialmente la ‘squadra’ dei candidati consiglieri in vista della prossima assemblea elettiva prevista per sabato 15 marzo. Un team rinnovato rispetto alle elezioni dello scorso 14 settembre che hanno visto Pedrazzini essere confermato presidente.

Una squadra che lascia inalterata la qualità della proposta e che vede le conferme di Martino Arosio (consigliere eletto anche nella scorsa assemblea elettiva), Tommaso Bottoni, Angelo Bruschi, Dario Lo Bello e Giorgio Tagliabue.

Confermato inoltre Luciano Gandini che sarà candidato responsabile del Calcio femminile. La Lista Sergio Pedrazzini Presidente sostiene con forza anche la candidatura di Oscar Gilardi quale rappresentante del Calcio a 5 Regionale.

Molte saranno però le novità presenti nella lista a partire dall’ex senatore della Repubblica Italiana Antonio Rusconi (in copertina), promotore di tante leggi in favore del calcio dilettantistico e riferimento in particolare per i territori di Lecco e Sondrio.

Tra i candidati anche Giulio Mola, giornalista e responsabile delle pagine sportive de il “QN-Il Giorno’, e Leonardo Aleotti, Club Manager del Brera, società calcisticamente attiva anche in Asia e Africa. Entrambi saranno punto di riferimento soprattutto per l’area di Milano e Provincia così come Lorenzo Stefanutti, storico direttore sportivo e presidente della Settalese.

Entra a far parte della squadra anche Alberto Pasquali, medico odontoiatra, già delegato provinciale LND di Brescia e candidato alla presidenza alle elezioni del 2021 e 2023. Un’altra grande figura di spicco della lista è Claudio Allievi, vice delegato provinciale LND di Bergamo.

Non è finita qua perché la lista dei candidati consiglieri vede anche la presenza di Enrico Bello, già delegato assembleare dal 2021 al 2024, e Paolo Ferretti, presidente della società mantovana NAC Curtatone.

Come di consuetudine, i candidati consiglieri sono rappresentativi di più territori della Lombardia. Tuttavia questa rappresenta solamente un’indicazione in quanto i consiglieri sono di rappresentanza regionale.

La Lista completa dei candidati consiglieri è la seguente: Leonardo Aleotti (Milano e Provincia), Claudio Allievi (Bergamo), Martino Arosio (Monza e Brianza), Enrico Bello (Como), Tommaso Bottoni (Pavia), Angelo Bruschi (Cremona), Paolo Ferretti (Mantova), Dario Lo Bello (Varese), Giulio Mola (Milano e Provincia), Alberto Pasquali (Brescia), Antonio Rusconi (Lecco e Sondrio), Lorenzo Stefanutti (Milano e Provincia), Giorgio Tagliabue (Lodi).

Sergio Pedrazzini, candidato presidente del Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, ha commentato: “Sono molto contento della grande qualità della squadra che proponiamo. Nonostante il risicato tempo a disposizione, abbiamo creato un gruppo di grande professionalità. Persone di alto profilo e con grande esperienza sportiva e manageriale. Tengo però a ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno fatto parte della squadra, chi per tanti anni e chi solo per l’ultima campagna elettorale. Grazie a loro abbiamo reso la Lombardia un traino e sempre grazie a loro ho avuto l’onore di essere stato eletto Presidente di questa regione per due volte. Persone straordinarie che continueranno comunque a supportare il nostro lavoro.

Un ringraziamento sentito va a tutti i componenti della squadra che ha dato un grandissimo contributo per la scorsa campagna elettorale, ma soprattutto per l’impegno e il lavoro svolto nella consiliatura 2021-2024.”.