LECCO – Una madre anziana col figlio 53enne sono stati ritrovati senza vita nella loro abitazione questa mattina. La macchina dei soccorsi con il personale del 118 e i Carabinieri si è messa in moto intorno alle ore 8:30 a Valgreghentino.

I corpi sono stati ritrovati in un caseggiato di via don Paolo Sala (la strada nella foto in copertina) – non distante dal municipio del paese.

La causa del decesso potrebbe essere una caduta dalle scale forse per il malore di uno dei due oppure un guasto del montacarichi utilizzato per gli spostamenti della signora.

Pare che la donna, disabile in carrozzina, fosse da tempo malata; ad assistere proprio da oggi la mamma – in regime di ‘Legge 104’ – uno dei figli, la seconda vittima di 53 anni, col quale condivideva l’abitazione. Un altro figlio invece risiede in una zona diversa del paese.

RedCro