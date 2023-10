LECCO – Un momento di incontro e di conoscenza alla scoperta degli strumenti a fiato e a percussione, aperto a bambini e ragazzi del rione San Giovanni e dell’intera città. Questo sarà l’Open Day che la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni di Lecco.

Appuntamento per domenica 15 ottobre dalle 9:30 alle 12 presso la sede di via Don Invernizzi 31 per presentare la propria Scuola musicale. Nel corso della mattinata, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere gli insegnanti, gli strumenti musicali e i metodi di apprendimento, oltre ai componenti della Filarmonica stessa. Sarà anche possibile provare gli strumenti per capire al meglio le proprie potenzialità con la consulenza competente dei maestri.

L’offerta formativa è molto ampia e rivolta a un’utenza diversificata: sono infatti previsti corsi di propedeutica musicale per i più piccoli, che si aggiungono ai tradizionali corsi per l’avviamento allo studio degli strumenti a fiato e a percussione come flauto traverso, clarinetto, saxofono, corno, tromba, trombone, eufonio, bassotuba, timpani, batteria e allo studio della teoria e del solfeggio.