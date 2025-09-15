FILARMONICA VERDI: TUTTO ESAURITO PER “PRONTI, SETTEMBRE, VIA!”

LECCO – In pochi giorni tutti i posti disponibili sono andati esauriti, tanto da non poter esaudire tutte le richieste. Un successo che ha superato ogni aspettativa quello del progetto “Pronti, settembre, via!”, organizzato dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Lecco e rivolto ai bambini delle scuole elementari nel periodo-ponte tra le vacanze estive e l’inizio delle lezioni.

Quaranta bambini hanno avuto la possibilità di trascorrere in compagnia le prime due settimane di settembre svolgendo diverse attività all’insegna del gioco, del divertimento e ovviamente della musica nella sede dell’Oratorio di Rancio, gentilmente prestata dalla Comunità Pastorale “Beato Giovanni Mazzucconi” di San Giovanni-Rancio-Laorca.

Tra i momenti salienti, l’incontro dei giovani con i maestri della Filarmonica per conoscere gli strumenti musicali e provarli personalmente. Al termine del progetto c’è stato il giorno della festa conclusiva, con la partecipazione di oltre 100 persone tra bambini, genitori e musicanti. La serata è stata naturalmente impreziosita dall’intervento della banda che ha allietato i presenti con musiche allegre e coinvolgenti. Ospite d’eccezione, anche se solo di sfuggita per via dei già numerosissimi impegni, il nuovo parroco don Giuseppe Salvioni, che ha da subito mostrato disponibilità e interesse per iniziative come questa, dedicate ai più piccoli e all’intera comunità.

Giovanissimo anche lo staff che si è impegnato per l’organizzazione e la realizzazione di un’iniziativa che ha visto i responsabili per nove ore al giorno sul campo: Arianna Mandelli, Cecilia Bucella, Enrico Mariani, Giulia Longhi, Letizia Gattinoni, Lidia Spreafico, sostenuto da tanti altri che hanno lavorato dietro le quinte.