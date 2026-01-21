FILCAMS CGIL LECCO, FABRIZIO CAVALLI NUOVO SEGRETARIO GENERALE

LECCO – Fabrizio Cavalli è stato eletto nella mattinata di mercoledì 21 gennaio 2026 dalla Assemblea Generale di categoria, all’unanimità. Prende il posto di Barbara Cortinovis entrata a far parte nella Segreteria della Camera del lavoro di Lecco.

Nato a Lecco nel 1974, inizia il suo percorso come coordinatore provinciale dell’Unione degli Studenti, lavora nell’ambito della ristorazione fino al 2000, quando entra in CGIL a Como con un progetto di sindacalizzazione delle piccole aziende chimiche e tessili. Dal 2006 si trasferisce in Fillea, il sindacato delle costruzioni, occupandosi delle grandi opere in provincia di Como. Da fine 2016 entra a far parte della Filcams Cgil di Como prima come segretario organizzativo e poi come segretario generale, occupandosi di terziario, appalti, vigilanza e turismo, ricoprendo anche la carica di vicepresidente dell’Ente Bilaterale del Turismo di Como.

Nel suo discorso programmatico, Cavalli ha ribadito il valore del sindacato come presidio di diritti, ascolto e solidarietà in un contesto sociale e lavorativo segnato da precarietà, disuguaglianze e crescenti tensioni internazionali. Al centro del suo intervento, l’impegno per migliorare concretamente le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori dei settori del commercio, turismo, servizi, appalti e vigilanza, attraverso la contrattazione, la tutela collettiva e la valorizzazione dell’“Umanità del lavoro”. Particolare attenzione è stata posta ai temi della precarietà giovanile, del part-time involontario, della parità salariale di genere, della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legalità negli appalti.

Il nuovo segretario generale ha inoltre sottolineato il ruolo fondamentale della CGIL come luogo aperto e accessibile, punto di riferimento per chi spesso si sente invisibile, ribadendo i valori non negoziabili dell’antifascismo, della pace, dell’accoglienza e della democrazia. Un mandato all’insegna della continuità, dell’ascolto e del rafforzamento della partecipazione di delegate, delegati e lavoratori nella costruzione di vertenze collettive e di un futuro del lavoro più giusto e dignitoso.

Cavalli ha ringraziato Cortinovis per il lavoro svolto in Filcams e per aver contribuito a costruire una squadra di lavoro e di delegate e delegati pronta ad affrontare le sfide che attendono il sindacato. Ai lavori erano presenti Antonella Protopapa segretaria generale della Filcams Cgil Lombardia e Diego Riva – segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco. Cortinovis “saluta le compagne e i compagni dell’assemblea generale ringraziandoli per il sostegno ricevuto in questi anni e per il lavoro svolto, augurando loro un buon lavoro”.