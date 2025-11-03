FILCTEM CGIL LECCO OFFRE UN PERCORSO FORMATIVO AI NUOVI DELEGATI

LECCO – Prosegue l’impegno di FILCTEM CGIL Lecco per offrire un percorso formativo continuo ai delegati e alle delegate: dopo i corsi dedicati alla comunicazione e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, è arrivato il momento del corso rivolto ai neoeletti. L’iniziativa si è svolta giovedì 30 e venerdì 31 ottobre a Lecco, presso il Circolo “Libero Pensiero”.

Diciotto tra nuovi delegati e delegate, alcuni appartenenti anche alla SLC – la categoria dei lavoratori cartotecnici e postali – eletti nel 2025, hanno partecipato a questo primo percorso formativo. Il corso si è basato sull’approfondimento del ruolo, della storia, dell’identità e dei valori sindacali, offrendo al tempo stesso un’importante occasione di confronto e conoscenza reciproca. Le giornate di formazione hanno permesso di discutere, condividere esperienze e soprattutto di costruire legami umani: un obiettivo fondamentale per dar vita a gruppi dirigenti solidi, coesi e determinati.

Il corso è stato tenuto da Domenico Marcucci, formatore per anni della struttura nazionale della FILCTEM e oggi collaboratore di FILCTEM Lombardia, che ha garantito un contributo di esperienza, qualità e competenza, elementi indispensabili per una formazione all’altezza dell’organizzazione e delle aspettative dei delegati e delle delegate. Durante il corso sono intervenuti per portare il loro saluto Diego Riva, per la CGIL di Lecco, e Nicola Cesana, per la FILCTEM Lombardia.

“L’ottimo riscontro ottenuto e l’entusiasmo dei partecipanti confermano l’importanza della formazione per tutti i nostri gruppi dirigenti e la necessità che essa sia sempre di qualità, aggiornata e capace di evolversi in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Proseguiremo quindi con convinzione il nostro percorso nei prossimi anni, in una sinergia che possa garantire – anche alle strutture più piccole – un’offerta formativa solida e radicata sul territorio”, conclude FILCTEM CGIL Lecco.