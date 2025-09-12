FILIPPO DA BARZIO, A 14 ANNI CAMPIONE DI PESCA ALLA TROTA IN LAGO UNDER 18

BARZIO – Filippo Magni residente a Concenedo (Barzio), compie 15 anni a ottobre. Sabato 6 e domenica 7 settembre si sono svolte le gare di finale del campionato italiano di pesca alla trota in lago Under 18 a Quinzano d’Oglio (Brescia). Alla prova erano presenti 24 atleti provenienti dalla selettive nazionali a giocarsi il titolo di Campione italiano 2025 – atleti arrivati da tutta Italia.

Filippo ha concluso le gare con il risultato di primo di settore sabato e anche domenica, con 127 pesci presi nelle due gare che gli sono valsi il titolo …

