FILLEA CGIL LECCO: ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA

LECCO – Ieri, lunedì 14 luglio, l’Assemblea Generale della FILLEA CGIL di Lecco, su proposta del segretario generale Gian Franco Cosmo, ha eletto Laura Gandossi e Giampaolo Plona come componenti della nuova Segreteria con il 100% di voti favorevoli. Ai lavori erano presenti Katiuscia Calabretta, segretaria generale della FILLEA Lombardia, e Diego Riva, segretario generale della Camera del Lavoro di Lecco.

Laura Gandossi, nata a Bergamo, 40 anni, vive ad Almenno San Salvatore (BG), è laureata in Scienze del Lavoro e ha una solida esperienza pregressa nell’amministrazione del personale presso la Dussmann Service di Capriate. Il suo percorso sindacale comincia come RSU in Fiat, durante uno dei momenti più duri della storia recente del movimento operaio, quando la CGIL era stata estromessa dal contratto nazionale dei metalmeccanici. Un’esperienza formativa che ha forgiato la sua convinzione che il sindacato non debba limitarsi a difendere, ma debba educare, formare e costruire consapevolezza. È entrata nella FILLEA Lecco nel settembre 2024.

Giampaolo Plona, nato a Iseo 42 anni fa e trasferito a Milano nel 2002, laureato in Scienze politiche. Durante gli anni universitari ha partecipato attivamente al movimento studentesco. Prima esperienza sindacale in Fastweb, poi entra nel ramo assicurativo Direct Line (oggi Verti), dove viene eletto RSU dal 2016 al 2022. In veste di delegato sindacale partecipa alla trattativa per il contratto integrativo aziendale e alla vertenza contro gli esuberi decisi a seguito della crisi pandemica. Da ottobre 2023 è distaccato a tempo pieno nell’apparato FILLEA Lecco.

Gian Franco Cosmo, a nome dell’intera Assemblea Generale, ha poi ringraziato Gabriele Cattaneo, componente di Segreteria uscente, per il lavoro svolto in questi anni.