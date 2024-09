FILM IN LINGUA ORIGINALE, OGNI LUNEDÌ ALL’AUDITORIUM DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Il Cinema Auditorium di Calolziocorte ha annunciato una nuova iniziativa “pensata per rispondere alle richieste del pubblico, sempre più attento e appassionato alla visione di film nella loro versione originale”. A partire da lunedì 7 ottobre, ogni lunedì la sala calolziese proporrà una selezione di film in lingua originale.

“Questa nuova iniziativa – ha spiegato l’organizzazione -permetterà agli spettatori di vivere un’esperienza cinematografica autentica e coinvolgente, avvicinandosi ancora di più alla cultura e all’espressività originale dei film. I sottotitoli garantiranno un supporto completo per chi desidera comprendere ogni dettaglio dei dialoghi”.

Il primo titolo verrà presentato lunedì 7 ottobre alle 21: Das Lehrerzimmer (La sala professori), diretto da İlker Çatak. Si proseguirà lunedì 14 ottobre alle 21, con Beetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello diretto da Tim Burton. Lunedì 21 ottobre alle 21 l’ultimo appuntamento, con It ends with us (Siamo noi a dire basta), adattamento del primo romanzo della statunitense Colleen Hoover.