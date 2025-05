FINALE PLAYOFF PRIMAVERA: IL LECCO VINCE L’ANDATA, RETE DI RIVA AL 26′

LECCO – Con una prova di straordinario carattere, il Lecco Primavera vince 1-0 l’andata della finale playoff contro il Mantova di fronte a oltre 700 spettatori presenti al Rigamonti-Ceppi.

Mister Mazzoleni – squalificato per due giornate e sostituito in panchina dal suo vice Manuel Rossi – non può disporre degli squalificati Marrosu e Meleddu.

Dopo un paio di ottimi interventi di Constant per difendere la sua porta, a sbloccare la partita è il Lecco, con Andrea Riva che dentro l’area sul primo palo impatta il cross di Ceola firmando l’1-0 dopo 26 minuti. Allushi porta un altro paio di pericoli dalle parti dell’area dei padroni di casa, senza però trovare il giusto varco per far male. Lecco sempre pronto a fare male in ripartenza: Anastasini ci prova col sinistro, ma calcia alto.

In avvio di ripresa il Mantova ha l’occasione del pari su rigore, ma Zago dagli undici metri incrociando calcia alto. Dalla parte opposta reazione immediata con Mihali che col destro chiama Fratti al miracolo. Lo stesso portiere del Mantova evita anche il 2-0 su Anastasini. Anche Constant ha il suo da fare sul tiro dalla distanza di Carreri a un quarto d’ora dal termine. Nel finale rosso diretto per Battistini, mentre Mihali sfiora il 2-0 su punizione.

Il match di ritorno si giocherà a Mantova a campi invertiti tra una settimana. In caso di parità complessiva dopo 180 minuti, sarebbe il Mantova a ottenere la promozione in virtù della miglior posizione in classifica in regular season, avendo concluso il girone in testa.

LECCO-MANTOVA PRIMAVERA 1-0

Marcatori: 26’ Riva (LC)

LECCO (4-3-3): Constant; Di Bitonto, Oliva, Parizzi (71’ Balliano), Polizzi; Ceola (71’ Papallo), Papotti, Mihali; Anastasini (71’ Sarpa), Riva (83’ Spreafico), Tondi (83’ Purita). A disp. Zadek, Manzinali, Gianola, Cosi, Luly Tommaselli, Prati, Hemidach. All. Rossi

MANTOVA (3-4-1-2): Fratti; Marai (46’ Baraldi) (90′ Ndreka), Battistini, Leardini; Sanseverino; Carreri (90′ Cinetti), Bottazzi, Bottazzi; Zago (56’ Pizzo); Allushi (75’ Banna), Bayou. A disp. Peroni, Giuffrida, Begali, Malcini, Santinato, Mosca, Cattani. All. Graziani

Arbitro: Esposito

Ammoniti: Di Bitonto, Parizzi, Bottazzi, Pizzo

Espulsi: Battistini (90+3′)

Spettatori: 712

Note: al 48’ Zago sbaglia un calcio di rigore (alto)

Le parole di Manuel Rossi (vice-allenatore, in panchina al posto di Mazzoleni squalificato)

“È stata una partita tosta. Complimenti veri al Mantova, ha vinto il campionato con tanti punti di distacco sulle altre e anche oggi hanno dimostrato perché hanno raggiunto il primo posto. I nostri ragazzi hanno fatto una partita incredibile da ogni punto di vista: tecnico, tattico, caratteriale, sacrificio, dai titolari a chi è subentrato, devo fare i complimenti a tutti. Resta solo il rammarico di non aver segnato il 2-0 che ci avrebbe permesso di affrontare il ritorno con un altro spirito, ma il calcio è così, anche il Mantova ha sbagliato il rigore e le sue occasioni. Nel prossimo weekend sarà un’altra finalissima: ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilità. Ora ci aspettano altri 90 minuti tra una settimana: sarà una battaglia perché troveremo una squadra con la bava alla bocca, che vuole confermare il primato e ribaltare il risultato. Noi ci faremo trovare pronti. Rientreranno Marrosu e Meleddu, peccato perché non avremo Di Bitonto per squalifica, essendo stato ammonito da diffidato. Giocare con 700 persone sugli spalti è stato fantastico, devo ringraziare il pubblico: è stato il nostro 12° uomo. Si dice sempre nei campionati di altissimo livello, ma per noi vale ancora di più: non abbiamo mai avuto così tanto pubblico sugli spalti, oggi abbiamo proprio sentito il sostegno dei tifosi. Ci hanno spinto dal primo all’ultimo minuto”.