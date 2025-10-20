FINANZIATO IL PROGETTO “ANTEO” CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA

LECCO – Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sul bando La Lombardia dei Giovani, tra questi il progetto “Anteo – crescere attraverso le sfide” presentato dal Comune di Lecco in qualità di ente capofila dell’Ambito in rete con Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, SSD Vibes di Galbiate, Sineresi Società Cooperativa sociale di Lecco, Consorzio Consolida Lecco e con il sostegno di ASST Lecco e Impresa Sociale Consorzio Girasole.

“Anteo – crescere attraverso le sfide” è un progetto educativo e territoriale rivolto a giovani tra i 15 e i 27 anni, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco, nella cornice degli obiettivi definiti dal Piano di Zona 2025–2027 e i Piani Territoriali della Prevenzione di ASST Lecco, dell’Accordo per il Sistema Coordinato Servizi Informagiovani. Ispirato alla figura mitologica di Anteo, che trae forza dal contatto con la terra, richiama la capacità dei giovani di rialzarsi grazie a contesti educativi radicati, inclusivi e generativi.

La finalità dell’intervento, definita all’interno della cornice dei bisogni emersi nella sezione “Politiche giovanili e per i minori” del Piano di Zona, è quella di rispondere in modo mirato alle esigenze educative rilevate sul territorio. In particolare, si intende sviluppare presìdi educativi in aree caratterizzate da maggiore fragilità, con un’attenzione specifica alle aree interne, grazie al coinvolgimento della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino, ente capofila della strategia regionale per le aree interne.

L’analisi dei bisogni ha evidenziato criticità nei passaggi scolastici, fenomeni di dispersione e la necessità di promuovere il protagonismo giovanile. L’intervento si propone quindi come risposta concreta a queste problematiche, integrandosi con il modello operativo del servizio #Quindiciventiquattro di ASST Lecco, che ha formalmente aderito al progetto. Tale servizio promuove una presa in carico leggera, accessibile e non stigmatizzante, in linea con l’approccio inclusivo e territoriale dell’iniziativa.

Le azioni si articoleranno su tutto il territorio dell’Ambito, secondo l’articolazione per Poli Territoriali, e prevedono:

Promozione di spazi educativi territoriali azione finalizzata a potenziare la presenza educativa nei contesti territoriali, con l’attivazione di spazi aggregativi ed educativi e il rafforzamento dei punti esistenti. Promozione di percorsi individualizzati e attivazione giovanile che intende intercettare due tipologie di giovani: quelli già seguiti dai servizi territoriali e in condizione di vulnerabilità, e quelli che spontaneamente vogliono mettersi in gioco in percorsi di attivazione e protagonismo. In entrambi i casi si lavora per valorizzare i talenti e contrastare i rischi di disconnessione, marginalità o ritiro sociale, attivando contesti educativi significativi legati all’esperienza concreta e all’esplorazione del sé.

Il budget totale del progetto è di 57.500 euro, di cui 40.000 riconosciuti da Regione Lombardia come quota di finanziamento.

“Siamo orgogliosi che il progetto Anteo – crescere attraverso le sfide sia stato selezionato da Regione Lombardia – ha commentato Sabina Panzeri, presidente Ambito Territoriale di Lecco – . Questo riconoscimento conferma la validità di un lavoro costruito a partire dai bisogni reali del territorio, con particolare attenzione alle fragilità educative e sociali dei giovani. “Anteo” incarna i principi della coprogrammazione richiamati nella premessa al Piano di Zona: promuove la corresponsabilità tra attori pubblici e terzo settore, favorisce la capacità generativa delle comunità educanti e valorizza il protagonismo giovanile come leva strategica per lo sviluppo locale. Grazie alla rete tra enti e servizi, vogliamo offrire opportunità concrete di crescita e protagonismo. Le azioni previste saranno realizzate su tutto il territorio dell’Ambito nei Poli Territoriali, secondo una logica di co-costruzione dal basso, in stretta collaborazione con i Comuni, affinché ogni intervento rispecchi le specificità e le potenzialità locali”.